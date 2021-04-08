Еще один харьковский наркоторговец сядет в тюрьму

По процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры города Харькова сообщено о подозрении мужчине в совершении уголовного преступления, а именно незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасного психотропного вещества в крупном размере.
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Установлено, что злоумышленник через интернет приобрел оптовую партию наркотических средств и психотропных веществ, в дальнейшем по месту своего проживания расфасовывал данные вещества и в дальнейшем раскладывал их в виде «закладок» на территории города.
В ведомстве отметили, что злоумышленника задержали во время очередного распространения «закладок» на территории одного из районов города.
По результатам обысков во время задержания и проведенных по месту жительства злоумышленника обнаружено и изъято 15 полимерных пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, 3 пакета с веществом растительного происхождения, которые, по словам мужчины, является психотропным веществом - PVP и наркотическим средством - каннабис, а также электронные весы и более 95 расфасованных пакетов с различными наркотическими веществами.
За совершение указанных действий мужчине предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 307 УК Украины.
Сейчас в Фрунзенский райсуд Харькова направлено ходатайство об избрании указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
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