Главная Новости Криминал и происшествия Смертельный пожар в садовом кооперативе: сгорел заживо 82-летний мужчина
08.04.2021  11:09   

Смертельный пожар в садовом кооперативе: сгорел заживо 82-летний мужчина

7 апреля в 07:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории садового общества «Теплоэнергетик» в селе Солоницевка Дергачевского района.



К месту вызова прибыло 2 отделения пожарно-спасательных частей ГСЧС. На момент их прибытия горел дачный дом и пристройка к нему на площади около 50 кв.м. Во время тушения огня пожарными обнаружено тело погибшего 82-летнего мужчины.

В 7:23 пожар удалось локализовать, а в 8:42 полностью ликвидировать.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, труп, солоницевка
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.04 Спорт Неисправный дымоход стал причиной пожара под Харьковом 08.04 Криминал и происшествия В Харькове горел балкон пятиэтажки 07.04 Криминал и происшествия На Харьковщине пожарные боролись с огнем в частном доме
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 