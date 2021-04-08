Смертельный пожар в садовом кооперативе: сгорел заживо 82-летний мужчина

7 апреля в 07:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории садового общества «Теплоэнергетик» в селе Солоницевка Дергачевского района.
К месту вызова прибыло 2 отделения пожарно-спасательных частей ГСЧС. На момент их прибытия горел дачный дом и пристройка к нему на площади около 50 кв.м. Во время тушения огня пожарными обнаружено тело погибшего 82-летнего мужчины.
В 7:23 пожар удалось локализовать, а в 8:42 полностью ликвидировать.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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Международный день цыган (International Roma (Gypsy) Day), который отмечается ежегодно 8 апреля представителями этой нации по всему миру, был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года и собравшем представителей из 30 стран.
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