08.04.2021 11:09

Смертельный пожар в садовом кооперативе: сгорел заживо 82-летний мужчина

7 апреля в 07:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории садового общества «Теплоэнергетик» в селе Солоницевка Дергачевского района.





К месту вызова прибыло 2 отделения пожарно-спасательных частей ГСЧС. На момент их прибытия горел дачный дом и пристройка к нему на площади около 50 кв.м. Во время тушения огня пожарными обнаружено тело погибшего 82-летнего мужчины.



В 7:23 пожар удалось локализовать, а в 8:42 полностью ликвидировать.



Причина возникновения пожара устанавливается.