07.04.2021 13:00

Спасатели взломали дверь квартиры, чтобы медик смогли добраться к больному

Мужчине стало плохо и самостоятельно открыть дверь медикам он не смог.

6 апреля в 20:04 на номер «101» поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома в поселке Ковшаровка Купянского района находится мужчина, 1957 года рождения. Человеку стало плохо и он был не в состоянии самостоятельно открыть дверь медикам скорой.



К месту происшествия немедленно выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части из Купянска на аварийно-спасательном автомобиле.



В присутствии сотрудников полиции спасатели открыли входную дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента, чтобы сотрудники бригады скорой медицинской помощи смогли оказать помощь больному.