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07.04.2021  11:15   

На Харьковщине пожарные боролись с огнем в частном доме

В Купянске, 6 апреля в жилом доме произошел пожар.

К месту происшествия прибыл дежурный караул 44-й Государственной пожарно-спасательной части. Во время прибытия спасателей в жилом доме было сильное задымление. Звеном ГДЗС была проведена разведка, во время которой погибших и пострадавших не обнаружено. В комнате горел диван и домашние вещи. Площадь пожара составила 5 кв.м.



В течение часа пожар был локализован. Еще один час понадобился спасателям, чтобы полностью его ликвидировать.

Причина возникновения пожара выясняется. В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, что 21 марта в Купянске при тушении пожара обнаружен труп 61-летнего мужчины.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, купянск
 
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