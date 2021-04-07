07.04.2021 11:15

На Харьковщине пожарные боролись с огнем в частном доме

В Купянске, 6 апреля в жилом доме произошел пожар.

К месту происшествия прибыл дежурный караул 44-й Государственной пожарно-спасательной части. Во время прибытия спасателей в жилом доме было сильное задымление. Звеном ГДЗС была проведена разведка, во время которой погибших и пострадавших не обнаружено. В комнате горел диван и домашние вещи. Площадь пожара составила 5 кв.м.





В течение часа пожар был локализован. Еще один час понадобился спасателям, чтобы полностью его ликвидировать.



Причина возникновения пожара выясняется. В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, что 21 марта в Купянске при тушении пожара обнаружен труп 61-летнего мужчины.