На Харьковщине пожарные боролись с огнем в частном доме

В Купянске, 6 апреля в жилом доме произошел пожар.
К месту происшествия прибыл дежурный караул 44-й Государственной пожарно-спасательной части. Во время прибытия спасателей в жилом доме было сильное задымление. Звеном ГДЗС была проведена разведка, во время которой погибших и пострадавших не обнаружено. В комнате горел диван и домашние вещи. Площадь пожара составила 5 кв.м.
В течение часа пожар был локализован. Еще один час понадобился спасателям, чтобы полностью его ликвидировать.
Причина возникновения пожара выясняется. В результате пожара никто не пострадал.
Напомним, что 21 марта в Купянске при тушении пожара обнаружен труп 61-летнего мужчины.
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