Взрыв на харьковской маслобойке: предпринимателю сообщено о подозрении и избрана мера пресечения

Досудебным расследованием установлено, что на одном из заводов города предприниматель не имея соответствующих документов арендовал ангар, где обустроил маслобойный цех, на котором произошел взрыв.
В результате взрыва один человек получил ожоги, второй человек погиб.
02.04.2021 предпринимателю было сообщено о подозрении и он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
04.04.2021 Октябрьский районный суд. Харькова рассмотрел и удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога в отношении предпринимателя.
Досудебное расследование по указанному уголовному делу продолжается, проводятся следственные действия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такого.
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Этот день – идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
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