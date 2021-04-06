Главная Новости Криминал и происшествия Взрыв на харьковской маслобойке: предпринимателю сообщено о подозрении и избрана мера пресечения
06.04.2021  09:16   

Взрыв на харьковской маслобойке: предпринимателю сообщено о подозрении и избрана мера пресечения

Досудебным расследованием установлено, что на одном из заводов города предприниматель не имея соответствующих документов арендовал ангар, где обустроил маслобойный цех, на котором произошел взрыв.

В результате взрыва один человек получил ожоги, второй человек погиб.

02.04.2021 предпринимателю было сообщено о подозрении и он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.



04.04.2021 Октябрьский районный суд. Харькова рассмотрел и удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога в отношении предпринимателя.

Досудебное расследование по указанному уголовному делу продолжается, проводятся следственные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такого.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  прокуратура, маслобойка, взрыв, подозрение
 
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