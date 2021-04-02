Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в частном доме

2 апреля в 4:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в пгт. Золочев на ул. Пугачева, 153.
К месту вызова немедленно прибыли 2 подразделения 52-й части Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На тот момент полностью горела крыша дома на площади 110 кв.м. Спасатели локализовали пожар в 05:40и полностью потушили в 07:30. Предполагаемая причина ее возникновения - короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.
На месте происшествия работало 6 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.
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