31.03.2021 13:15

Грабителя, с кулаками отобравшего мобильный, задержали прохожие (ФОТО)

Правонарушитель на улице Державинской ударил несколько раз 58-летнюю женщину и отобрал мобильный телефон..

Грабеж произошел около половины третьего дня 26 марта.



Преступные действия гражданина увидели прохожие, которые задержали нарушителя и вызвали сотрудников полиции.



Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как выяснилось, 41-летний злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия, имущественные преступления и хулиганство.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.



Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток.



Досудебное расследование продолжается.