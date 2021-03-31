Грабителя, с кулаками отобравшего мобильный, задержали прохожие (ФОТО)

Правонарушитель на улице Державинской ударил несколько раз 58-летнюю женщину и отобрал мобильный телефон..
Грабеж произошел около половины третьего дня 26 марта.
Преступные действия гражданина увидели прохожие, которые задержали нарушителя и вызвали сотрудников полиции.
Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как выяснилось, 41-летний злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия, имущественные преступления и хулиганство.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток.
Досудебное расследование продолжается.
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