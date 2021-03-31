Главная Новости Криминал и происшествия Грабителя, с кулаками отобравшего мобильный, задержали прохожие (ФОТО)
31.03.2021  13:15   

Грабителя, с кулаками отобравшего мобильный, задержали прохожие (ФОТО)

Правонарушитель на улице Державинской ударил несколько раз 58-летнюю женщину и отобрал мобильный телефон..

Грабеж произошел около половины третьего дня 26 марта.

Преступные действия гражданина увидели прохожие, которые задержали нарушителя и вызвали сотрудников полиции.

Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как выяснилось, 41-летний злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия, имущественные преступления и хулиганство.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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