31.03.2021 11:04

Запредельно пьяного водителя остановили на Салтовке

В дневную смену 30 марта инспекторы остановили 9 водителей, которые имели признаки алкогольного или наркотического опьянения.

Один из водителей, которого полицейские остановили на улице Валентиновской за нарушение ПДД, прошел освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора Drager. Результат осмотра показал превышение допустимой нормы в 12 раз и составил 2,42 промилле.

Также патрульные остановили двух водителей, которые имели признаки наркотического опьянения. Водители уже были лишены права управления за аналогичные правонарушения.

Мужчины отказались проходить соответствующий осмотр на состояние опьянения. На одного из водителей патрульные составили протокол по ч.2, а на другой по ч.3 ст. 130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения). Также каждый из них получил постановление по ч.4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.

Всего с начала года харьковские патрульные составили 884 административных протокола по статье 130 КУоАП.