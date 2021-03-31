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31.03.2021  10:24   

В автобусе в Польшу искали взрывчатку

Взрывных устройств не обнаружили.

30 марта  23:50 в дежурную часть управления Нацполиции поступило сообщение о заминировании рейсового автобуса сообщением Харьков-Вроцлав, отправлением в 23.30.

Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Автобус был остановлен и обследован правоохранителями, взрывотехниками и кинологами. Взрывных устройств не обнаружено.

Тэги:  минирование, харьков, полиция
 
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