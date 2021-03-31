31.03.2021 10:24

В автобусе в Польшу искали взрывчатку

Взрывных устройств не обнаружили.

30 марта 23:50 в дежурную часть управления Нацполиции поступило сообщение о заминировании рейсового автобуса сообщением Харьков-Вроцлав, отправлением в 23.30.

Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Автобус был остановлен и обследован правоохранителями, взрывотехниками и кинологами. Взрывных устройств не обнаружено.