В автобусе в Польшу искали взрывчатку

Взрывных устройств не обнаружили.
30 марта 23:50 в дежурную часть управления Нацполиции поступило сообщение о заминировании рейсового автобуса сообщением Харьков-Вроцлав, отправлением в 23.30.
Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
Автобус был остановлен и обследован правоохранителями, взрывотехниками и кинологами. Взрывных устройств не обнаружено.
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День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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