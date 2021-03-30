30.03.2021 12:31

В Харькове полицейские оперативно задержали двух злоумышленников за разбой

Неизвестные, угрожая ножом, отобрали у харьковчанина мобильный телефон и скрылись.

С таким сообщением о происшествии на улице Добролюбова мужчина обратился к правоохранителям 29 марта около 13:10.



В совершении преступления полицейские оперативно разоблачили двух харьковчан 30 и 36 лет, ранее неоднократно судимых за совершение имущественных преступлений. Вещественные доказательства изъяты.



В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества.



Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.