Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове полицейские оперативно задержали двух злоумышленников за разбой
30.03.2021  12:31   

В Харькове полицейские оперативно задержали двух злоумышленников за разбой

Неизвестные, угрожая ножом, отобрали у харьковчанина мобильный телефон и скрылись.

С таким сообщением о происшествии на улице Добролюбова мужчина обратился к правоохранителям 29 марта около 13:10.

В совершении преступления полицейские оперативно разоблачили двух харьковчан 30 и 36 лет, ранее неоднократно судимых за совершение имущественных преступлений. Вещественные доказательства изъяты.

В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  разбой, полиция, харьков
 
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