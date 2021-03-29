29.03.2021 20:46

Решил поразвлечься: на Тракторостроителей нетрезвый жилец устроил стрельбу из окна

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Московском районе Харькова.

29 марта в 17:20 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из многоэтажек по проспекту Тракторостроителей слышны звуки выстрелов.



На месте следственно-оперативная группа установила, что к инциденту причастен 30-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушитель пояснил, что на балконе по месту жительства сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета. Таким образом он решил развлечься.

Пострадавших нет.



Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориального подразделения полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.