Решил поразвлечься: на Тракторостроителей нетрезвый жилец устроил стрельбу из окна

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Московском районе Харькова.
29 марта в 17:20 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из многоэтажек по проспекту Тракторостроителей слышны звуки выстрелов.
На месте следственно-оперативная группа установила, что к инциденту причастен 30-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Нарушитель пояснил, что на балконе по месту жительства сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета. Таким образом он решил развлечься.
Пострадавших нет.
Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориального подразделения полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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