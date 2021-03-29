Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове задержали еще одного "солевика"-любителя
29.03.2021  14:00   

В Харькове задержали еще одного "солевика"-любителя

Во время патрулирования одного из жилых кварталов Харькова, полицейские охраны обратили внимание на гражданина, поведение которого вызвало подозрение.



Около 22:00 возле жилого дома в Шевченковском районе наряд реагирования роты Управления полиции охраны в Харьковской области заметил подозрительного парня, который нервничал и суетился. Увидев полицейскую машину, молодой человек что-то спрятал в кармане своей одежды и ускорил шаг. Работники полиции охраны решили его догнать и пообщаться. Во время поверхностного осмотра у 20-летнего харьковчанина обнаружили две капсулы с кристаллическим веществом, вероятно «соли», общим весом около одного грамма.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Харьковского районного управления полиции № 3. Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 5-ти лет.

Источник:   Полиция охраны
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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