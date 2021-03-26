Убил лопатой. Под Харьковом пьяный хозяин лишил жизни своего гостя (ВИДЕО)

За совершение преступления оперативно задержан 65-летний житель поселка Высокий. Злоумышленник признался в содеянном.
Как сообщили правоохранители, погибший поехал к своему дачного дома и вскоре перестал отвечать на телефонные звонки жены, а через несколько часов телефон уже был выключен.
Оперативники начали проводить комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшего. В ходе опроса одного из местных жителей, полицейские обратили внимание на топор со следами вещества бурого цвета и лопату со следами свежего грунта, находившихся во дворе дома опрашиваемого. В свою очередь человек утверждал, что с пропавшим они выпивали, а затем последний ушел в неизвестном направлении.
Принято решение о проведении неотложного обыска, по результатам - в подвале указанного дома обнаружено тело без вести пропавшего.
Задержанный 65-летний злоумышленник признался, что возник конфликт во время которого он лопатой убил товарища, а после пытался спрятать труп в подвале собственного дома и засыпать его землей.
В областной полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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