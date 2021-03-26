Главная Новости Криминал и происшествия Убил лопатой. Под Харьковом пьяный хозяин лишил жизни своего гостя (ВИДЕО)
26.03.2021  12:32   

Убил лопатой. Под Харьковом пьяный хозяин лишил жизни своего гостя (ВИДЕО)

За совершение преступления оперативно задержан 65-летний житель поселка Высокий. Злоумышленник признался в содеянном.


Убил лопатой. Под Харьковом пьяный хозяин лишил жизни своего гостя (ВИДЕО)

Как сообщили правоохранители, погибший поехал к своему дачного дома и вскоре перестал отвечать на телефонные звонки жены, а через несколько часов телефон уже был выключен.

Оперативники начали проводить комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшего. В ходе опроса одного из местных жителей, полицейские обратили внимание на топор со следами вещества бурого цвета и лопату со следами свежего грунта, находившихся во дворе дома опрашиваемого. В свою очередь человек утверждал, что с пропавшим они выпивали, а затем последний ушел в неизвестном направлении.

Принято решение о проведении неотложного обыска, по результатам - в подвале указанного дома обнаружено тело без вести пропавшего.

 Задержанный 65-летний злоумышленник признался, что возник конфликт во время которого он лопатой убил товарища, а после пытался спрятать труп в подвале собственного дома и засыпать его землей.

В областной полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, высокий
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.03 Криминал и происшествия Насильника и убийцу 93-летней женщины приговорили к пожизненному заключению 23.03 Криминал и происшествия Выбросил жену в окно: мужчину посадили на девять лет 20.03 Криминал и происшествия Бил по голове и лицу. В Харькове сын жестоко убил свою мать
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 