Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова подростки устроили массовую драку (ВИДЕО)
26.03.2021  09:26   

В центре Харькова подростки устроили массовую драку (ВИДЕО)

Около восьми часов вечера 25 марта произошла массовая драка на площади Поэзии.

По словам очевидцев, подростки устроили драку.

На кадрах с места событий видно около 20 дерущихся человек, некоторые лежат на земле, их бьют ногами.

Свидетели происшествия вызвали полицию, участники драки разбежались.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  драка, харьков
 
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