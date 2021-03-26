В центре Харькова подростки устроили массовую драку (ВИДЕО)

Около восьми часов вечера 25 марта произошла массовая драка на площади Поэзии.
По словам очевидцев, подростки устроили драку.
На кадрах с места событий видно около 20 дерущихся человек, некоторые лежат на земле, их бьют ногами.
Свидетели происшествия вызвали полицию, участники драки разбежались.
Официальная информация уточняется.
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