Под Харьковом сгорел внедорожник, который в свою очередь подпалил электроподстанцию

16 марта в 2:50 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Олимпийская 3, с. Хроли, Харьковского района.
На место происшествия прибыло 2 отделения службы спасения на автоцистернах. Пожарные установили, что горел автомобиль "Хюндай Санта-Фе", 2017 года выпуска и частично электроподстанция, которая находилась в непосредственной близости от автомобиля.
Спасателям понадобилось 30 минут, чтобы локализовать пожар. В 04:42 полностью его ликвидировали. Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Временами небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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