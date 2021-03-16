16.03.2021 15:21

Под Харьковом сгорел внедорожник, который в свою очередь подпалил электроподстанцию

16 марта в 2:50 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Олимпийская 3, с. Хроли, Харьковского района.



На место происшествия прибыло 2 отделения службы спасения на автоцистернах. Пожарные установили, что горел автомобиль "Хюндай Санта-Фе", 2017 года выпуска и частично электроподстанция, которая находилась в непосредственной близости от автомобиля.





Спасателям понадобилось 30 минут, чтобы локализовать пожар. В 04:42 полностью его ликвидировали. Пострадавших нет.



Причина возникновения пожара устанавливается.