Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом сгорел внедорожник, который в свою очередь подпалил электроподстанцию
16.03.2021  15:21   

Под Харьковом сгорел внедорожник, который в свою очередь подпалил электроподстанцию

16 марта в 2:50 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Олимпийская 3, с. Хроли, Харьковского района.

На место происшествия прибыло 2 отделения службы спасения на автоцистернах. Пожарные установили, что горел автомобиль "Хюндай Санта-Фе", 2017 года выпуска и частично электроподстанция, которая находилась в непосредственной близости от автомобиля.



Спасателям понадобилось 30 минут, чтобы локализовать пожар. В 04:42 полностью его ликвидировали. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, автомобиль, электроподстанцию
 
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