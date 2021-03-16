16.03.2021 13:45

Сотрудник СБУ похитил харьковчанина и под пытками вымагал почти 3 миллиона гривен

Следователи ГБР задержали оперуполномоченного Департамента защиты национальной государственности СБУ, который похитил жителя города Харьков и угрозами требовал у него деньги.

Об этом заявили в пресс-службе ГБР.



Установлено, что в 2020 году с целью незаконного обогащения правоохранитель совместно с тремя сообщниками похитил и удерживал бывшего руководителя представительства одной из финансово-партнерских Интернет-сетей российской компании.





В дальнейшем он требовал передать им 40 000 евро и 1,6 млн гривен, которые представители указанной компании ошибочно считали своей собственностью. При этом процес вымагания денег сопровождался жестокими избиениями потерпевшего и угрозами смерти последнего..



После того, как гражданин согласился через некоторое время оплатить всю сумму, его отпустили.





Несмотря на то, что работник СБУ скрывался от правоохранительных органов, он был задержан на основании решения следственного судьи, а впоследствии ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.



Сейчас всем фигурантам производства сообщено о подозрении в:

незаконном похищены и лишены свободы человека, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146 УК Украины);

вымогательстве с угрозой насилия, убийства и причинение тяжких телесных повреждений, совершенном по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 189 УК Украины).



В случае доказательства в суде виновности подозреваемым грозит наказание до 7 лет лишения свободы.



Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура по надзору в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора, оперативное сопровождение - ГУ ВБ СБУ.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержан сотрудник СБУ, который с целью наживы организовал преступную группировку с четким распределением ролей соучастников, которая занималась похищением людей и вымогательством выкупа с применением насилия.

