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01.03.2021  16:00   

Сотрудник СБУ за похищение людей, пытки и вымогательство предстанет пред судом

Следователи ТУ ГБР в Полтаве завершили досудебное расследование в отношении оперуполномоченного одного из отделов Управления СБУ в Харьковской области.

По данным следствия, правоохранитель с целью наживы организовал преступную группировку с четким распределением ролей соучастников, которая занималась похищением людей и вымогательством выкупа с применением насилия.

В мае 2019 года 6 членов группы устроили засаду в одном из лесополос Харькова вблизи так называемой «закладки» с наркотическим веществом. Когда к указанному месту подошел гражданин и забрал вещество, члены группировки начали его бить. Они назвались сотрудниками полиции и, угрожая физической расправой и уголовной ответственности, начали требовали 100 000 грн.

Сотрудник СБУ вымогал у наркозависимых деньги

Так что указанной суммы потерпевший не имел, ему на голову надели пакет и отвезли в один из гаражных кооперативов, где держали до тех пор, пока гражданская жена пострадавшего не заключила договор о займе 100 000 гривен у нотариуса.

У другого пострадавшего, уже по отработанной «схеме», члены группировки требовали 3000 долларов США. Пока родственники последнего собирали «откупные», потерпевшего удерживали в гаражном кооперативе.

Таким образом работник СБУ обвиняется в:

  • вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины);
  • самовольном присвоении властных полномочий совместном с совершением каких-либо общественно опасных деяний, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353 УК Украины);
  • незаконном лишении свободы человека, из корыстных побуждений, что сопровождалось причинением физических страданий потерпевшему, группой лиц без предварительного сговора между собой (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Процессуальное руководство осуществляла военная прокуратура Харьковского гарнизона, оперативное сопровождение - СБУ и ДВБ Нацполиции.

 

Тэги:  сбу, пытки, похищение людей, вымогательство
 
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