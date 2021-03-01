01.03.2021 16:00

Сотрудник СБУ за похищение людей, пытки и вымогательство предстанет пред судом

Следователи ТУ ГБР в Полтаве завершили досудебное расследование в отношении оперуполномоченного одного из отделов Управления СБУ в Харьковской области.

По данным следствия, правоохранитель с целью наживы организовал преступную группировку с четким распределением ролей соучастников, которая занималась похищением людей и вымогательством выкупа с применением насилия.



В мае 2019 года 6 членов группы устроили засаду в одном из лесополос Харькова вблизи так называемой «закладки» с наркотическим веществом. Когда к указанному месту подошел гражданин и забрал вещество, члены группировки начали его бить. Они назвались сотрудниками полиции и, угрожая физической расправой и уголовной ответственности, начали требовали 100 000 грн.

Сотрудник СБУ вымогал у наркозависимых деньги



Так что указанной суммы потерпевший не имел, ему на голову надели пакет и отвезли в один из гаражных кооперативов, где держали до тех пор, пока гражданская жена пострадавшего не заключила договор о займе 100 000 гривен у нотариуса.



У другого пострадавшего, уже по отработанной «схеме», члены группировки требовали 3000 долларов США. Пока родственники последнего собирали «откупные», потерпевшего удерживали в гаражном кооперативе.



Таким образом работник СБУ обвиняется в:

вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины);

самовольном присвоении властных полномочий совместном с совершением каких-либо общественно опасных деяний, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353 УК Украины);

незаконном лишении свободы человека, из корыстных побуждений, что сопровождалось причинением физических страданий потерпевшему, группой лиц без предварительного сговора между собой (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Процессуальное руководство осуществляла военная прокуратура Харьковского гарнизона, оперативное сопровождение - СБУ и ДВБ Нацполиции.