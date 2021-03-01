Сотрудник СБУ за похищение людей, пытки и вымогательство предстанет пред судом

Следователи ТУ ГБР в Полтаве завершили досудебное расследование в отношении оперуполномоченного одного из отделов Управления СБУ в Харьковской области.
По данным следствия, правоохранитель с целью наживы организовал преступную группировку с четким распределением ролей соучастников, которая занималась похищением людей и вымогательством выкупа с применением насилия.
В мае 2019 года 6 членов группы устроили засаду в одном из лесополос Харькова вблизи так называемой «закладки» с наркотическим веществом. Когда к указанному месту подошел гражданин и забрал вещество, члены группировки начали его бить. Они назвались сотрудниками полиции и, угрожая физической расправой и уголовной ответственности, начали требовали 100 000 грн.
Сотрудник СБУ вымогал у наркозависимых деньги
Так что указанной суммы потерпевший не имел, ему на голову надели пакет и отвезли в один из гаражных кооперативов, где держали до тех пор, пока гражданская жена пострадавшего не заключила договор о займе 100 000 гривен у нотариуса.
У другого пострадавшего, уже по отработанной «схеме», члены группировки требовали 3000 долларов США. Пока родственники последнего собирали «откупные», потерпевшего удерживали в гаражном кооперативе.
Таким образом работник СБУ обвиняется в:
Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Процессуальное руководство осуществляла военная прокуратура Харьковского гарнизона, оперативное сопровождение - СБУ и ДВБ Нацполиции.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
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