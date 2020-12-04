04.12.2020 17:22

ВИДЕО: Сотрудник СБУ вымогал у наркозависимых деньги - ГБР

Следователи ТУ ГБР в Полтаве сообщили о подозрении оперуполномоченному одного из отделов Управления СБУ в Харьковской области.



ГБР

Как сообщили в пресс-службе ведомства, правоохранитель, с целью наживы, организовал преступную группировку с четким распределением ролей соучастников, которое занималось вымогательством с применением насилия.

Так, в мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая «закладка», 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел гражданин и забрал наркотическое вещество, его начали бить. Угрожая физической расправой и привлечению к уголовной ответственности, требовали 100 000 грн.

Так как указанной суммы потерпевший не имел, на следующий день его отвезли к нотариусу, где было подписан фиктивный договор займа на 100 000 грн.

Почувствовав свою безнаказанность, члены группы во второй раз устроили засаду. От очередной жертвы требовали 3000 долларов США. Пострадавший решил таки передать им 57 тыс грн.

Сотрудник СБУ подозревается в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.