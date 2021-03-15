15.03.2021 11:55

Более четырех часов спасатели тушили жилой дом на Харьковщине

Сообщение о пожаре в Лозовском р-не, с. Петрополье на номер "101" поступило 14 марта в 23:59.



На ликвидацию пожара прибыли спасателей 24-й пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области на пожарной автоцистерне. По прибытию пожарных на место происшествия стало известно, что пламенем был охвачен жилой дом на площади 120 кв.м





В 01:45 пожар был локализован, а в 04:20 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются: