Более четырех часов спасатели тушили жилой дом на Харьковщине

Сообщение о пожаре в Лозовском р-не, с. Петрополье на номер "101" поступило 14 марта в 23:59.
На ликвидацию пожара прибыли спасателей 24-й пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области на пожарной автоцистерне. По прибытию пожарных на место происшествия стало известно, что пламенем был охвачен жилой дом на площади 120 кв.м
В 01:45 пожар был локализован, а в 04:20 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются:
Какой бы гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея, не торопитесь ее реализовывать. Сегодня эмоции перевешивают логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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