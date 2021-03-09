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09.03.2021  16:16   

Отравление 7 детей в детсаду на Харьковщине. Полиция открыла уголовное дело

В настоящее время установлено, что в медицинские учреждения Харькова с симптомами пищевого отравления обратились 3 ребенка, еще 4 ребенка проходят амбулаторное лечение дома.


Отравление 7 детей в детсаду на Харьковщине. Полиция открыла уголовное дело

5 марта по дежурную часть отдела полиции № 2 Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в одном из детских садов отравились дети.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что у ребенка в возрасте 2,5 года, который посещает ясли-сад в с. Слобожанском, были обнаружены признаки пищевого отравления, в связи с чем родители обратились в харьковскую больницу. В настоящее время в медицинские учреждения Харькова с симптомами пищевого отравления обратились 3 ребенка, которые тоже посещают это детское учреждение, еще 4 ребенка проходят амбулаторное лечение по месту жительства.

Родители малышей с письменными заявлениями в районной полиции не обращались. Также в милицию не поступало никакой официальной информации из больниц.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Досудебное следствие продолжается. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  детсад, отравление, дети
 
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