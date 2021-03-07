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07.03.2021  17:15   

Пьяный харьковчанин угнал ВАЗ на Салтовке

Патрульные задержали угонщика на выезде из города.

Сегодня около 4 часов утра полицейские получили сообщение о незаконном завладении автомобилем ВАЗ. Патрульные передали информацию коллегам в радиоэфир и сразу начали поиск автомобиля.

На выезде из города внимание патрульных привлек похожий по описанию автомобиль, который двигался в темное время суток без включенного света фар. Инспекторы решили остановить машину.

Водитель не отреагировал на требование об остановке и ускорил движение, но через несколько метров выехал за пределы дороги. Водитель бросил машину и пытался сбежать, но патрульные догнали нарушителя.

Мужчина признался, что завладел транспортным средством на улице Героев Труда. Также гражданин имел явные признаки алкогольного опьянения и не имел права управления автомобилями. Освидетельствование на состояние опьянения водитель прошел на месте с помощью прибора Drager, результат которого составил 1,26 промилле.
 
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Патрульные же составили на водителя административный протокол по ч.1 ст. 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) и постановление по ч.2 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.

Тэги:  угон, автомобиль, харьков, полиция
 
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