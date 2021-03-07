07.03.2021 17:15

Пьяный харьковчанин угнал ВАЗ на Салтовке

Патрульные задержали угонщика на выезде из города.

Сегодня около 4 часов утра полицейские получили сообщение о незаконном завладении автомобилем ВАЗ. Патрульные передали информацию коллегам в радиоэфир и сразу начали поиск автомобиля.



На выезде из города внимание патрульных привлек похожий по описанию автомобиль, который двигался в темное время суток без включенного света фар. Инспекторы решили остановить машину.



Водитель не отреагировал на требование об остановке и ускорил движение, но через несколько метров выехал за пределы дороги. Водитель бросил машину и пытался сбежать, но патрульные догнали нарушителя.



Мужчина признался, что завладел транспортным средством на улице Героев Труда. Также гражданин имел явные признаки алкогольного опьянения и не имел права управления автомобилями. Освидетельствование на состояние опьянения водитель прошел на месте с помощью прибора Drager, результат которого составил 1,26 промилле.



На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия.



Патрульные же составили на водителя административный протокол по ч.1 ст. 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) и постановление по ч.2 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.