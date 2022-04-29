Медикам Харькова пополнили автопарк

Одна из харьковских больниц и Центр экстренной медпомощи получили спецтранспорт от благотворителей.
Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе горсовета, городская клиническая детская больница №16 получила от благотворителей медицинский автомобиль «Mercedes Benz Sprinter II».
Автомобиль приобрели за средства Украинского врачебного общества в Германии (председатель Андрей Батрух). Вместе с автомобилем в медицинское учреждение передали лекарственные средства и детское питание от группы педиатров «Soroptimist-Club» (под руководством доктора Полтер, город Магдебург).
Наличие автомобиля позволит улучшить качество и своевременность оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и паллиативным пациентам.
Волонтерская организация из Польши передала для нужд Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф специализированный автомобиль ЭМД Renault Duster и другое необходимое медицинское оборудование.
Ранее РЕДПОСТ писал, как работают бригады скорой помощи под обстрелами в Харьковской области.
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