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05.03.2021  16:32   

Полицейские на служебных авто сопровождали грузовики с краденым лесом. Фигурантам ОПГ светит до 7 лет тюрьмы

Следователи ТУ ГБР в Полтаве завершили досудебное расследование в отношении 16 человек, которые действовали в составе организованной преступной группы.



Как сообщили в ГБР, 4 работника сектора реагирования Управления патрульной полиции в Харьковской области и 12 гражданских лиц ради личной наживы организовали преступную группировку, которая осуществляла незаконную порубку деревьев на территории Валковского района.

Они вырубали деревья исключительно ценных пород, после чего грузовиками перевозили в лесоперерабатывающие пункты как на территории Харьковской области, так и за ее пределами.



Во время транспортировки древесины у патрульных была особая роль - они обеспечивали свободное передвижение транспорта, сопровождая грузовики с лесом на служебных автомобилях.

В результате противоправных действий государству нанесен ущерб на более 3 млн. 200 тыс грн.

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Таким образом 16 человек обвиняются в незаконной порубке деревьев в защитных лесных насаждениях, перевозке, хранении и сбыте древесины, повлекшее тяжкие последствия, совершенном организованной группой при пособничестве сотрудников полиции (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст . 246 УК Украины).



Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Харьковская областная прокуратура. Оперативное сопровождение - Харьковское управление ДВБ Нацполиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Источник:   ГБР
 Тэги:  черные лесорубы, полицейские
 
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