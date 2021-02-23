23.02.2021 08:44

Полицейские за деньги вывезли мужчину в лес, чтобы обвинить в вырубке деревьев

Трое полицейских предстанут перед судом за неправомерное привлечение невиновного лица к уголовной ответственности

В течение марта-апреля 2020 года начальник одного из секторов полиции ОП ГУНП в Харьковской области по предварительной договоренности с одним из руководителей этого отделения и следователем полиции с целью искусственного наращивания показателей о раскрытии преступлений, связанных с незаконным вырубкой леса, приняли меры по искусственному созданию доказательств совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК Украины, а также причастности к его совершению местного жителя.

Так, работники полиции доставили на место заблаговременной порубки 9-ти сосен 51-летнего местного жителя и предоставили ему бензопилу, масла и бензин. Указанные правоохранители за денежное вознаграждение заставили местного жителя взять на себя уголовную ответственность за преступление, которое он не совершал.

Областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении трех полицейских: начальника одного из секторов полиции по факту организации привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 УК Украины), одного из руководителей этого отделения по факту подстрекательства к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией (ч. 4 ст. 27, ч . 2 ст. 372 УК Украины) и следователя по факту привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией (ч. 2 ст. 372 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.