ДТП: на перекрестке догнали легковушку (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Библика авария.
В ДТП попали две длгковушки, одни из которых въехала а филейную часть другой.
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Любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, потребуют от вас внимания. Не исключены недоразумения и ссоры по финансовым делам.
Пришедший циклон Gerd испортил погоду, по ночам ожидается мороз, а днем – осадки и сильный ветер.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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