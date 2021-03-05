Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: на перекрестке догнали легковушку (ВИДЕО)
05.03.2021  15:11   

ДТП: на перекрестке догнали легковушку (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Библика   авария.

В ДТП попали две длгковушки, одни из которых въехала а филейную часть другой.

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Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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