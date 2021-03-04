04.03.2021 09:12

Кабельный вор срезал провода прямо со столбов (ФОТО)

Вора на месте преступления задержали патрульные.

Утром 3 марта, во время патрулирования Московского района, правоохранители увидели мужчину, который спиливал кабель со столба.

Заметив полицейских, мужчина попытался убежать, но тщетно, патрульные сразу догнали.

Для установления обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Всего с начала года патрульные обнаружили 130 человек, вероятно, причастных к кражам.