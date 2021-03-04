Кабельный вор срезал провода прямо со столбов (ФОТО)

Вора на месте преступления задержали патрульные.
Утром 3 марта, во время патрулирования Московского района, правоохранители увидели мужчину, который спиливал кабель со столба.
Заметив полицейских, мужчина попытался убежать, но тщетно, патрульные сразу догнали.
Для установления обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.
Всего с начала года патрульные обнаружили 130 человек, вероятно, причастных к кражам.
Используйте этот день для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
В результате прохождения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd, в Харькове ожидается ухудшение погоды. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, мокрый снег).
Сегодня – народный праздник День Архипа и Филимона.
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