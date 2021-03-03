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03.03.2021  13:25   

СБУ разоблачила коррупционные схемы в лесхозах на десятки миллионов гривен (ФОТО)

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность межрегиональной преступной группировки. Участники создали схему хищения финансовых ресурсов государства в лесной отрасли. Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

Установлено, что указанные государственные лесхозы в течение 2020-2021 годов закупили услуги по порубки леса у ряда обществ на сумму более 40 млн грн. При этом фактически услуги не предоставлялись. Деньги в дальнейшем выводились из декларируемого оборота через другие подконтрольные соучастникам предприятия с признаками фиктивности и конвертировались в наличные. Установлено также умышленное уклонение от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость в сумме более 6 млн грн.

В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 30 обысков в офисах и по местам проживания участников преступной группы на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей. Во время следственных действий выявлено:

  • печати фиктивных предприятий и их учредительные документы;
  • финансово-хозяйственную документацию;
  • электронные носители информации;
  • другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Задокументировано, что кроме государственных лесхозов услугами «конвертационной» сети пользовались и другие государственные и коммунальные предприятия Харьковщины.

Следователями СБУ решается вопрос о сообщение фигурантам уголовного производства о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для государственной регистрации юридического лица) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности правоохранителей и должностных лиц контролирующих органов и государственных структур, которые «крышевали» противоправную деятельность.

Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности происходила под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры в рамках выполнения поручений руководства государства по усилению контроля за использованием и охраной лесов, а также противодействия незаконным вырубкам.

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  сбу, лесхоз, коррупция
 
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