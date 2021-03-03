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03.03.2021  13:37   

На Салтовке в машину патрульных затормозил ВАЗ

Авария произошла около девяти часов вечера 2 марта на улице Амосова.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ 21121 не учел дорожных условий, не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего совершил столкновение с служебным автомобилем TOYOTA PRIUS.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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