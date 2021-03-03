03.03.2021 13:37

На Салтовке в машину патрульных затормозил ВАЗ

Авария произошла около девяти часов вечера 2 марта на улице Амосова.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ 21121 не учел дорожных условий, не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего совершил столкновение с служебным автомобилем TOYOTA PRIUS.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.