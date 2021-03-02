Главная Новости Криминал и происшествия Пожар: люди собирались прыгать из окон (ВИДЕО)
02.03.2021  17:51   

Пожар: люди собирались прыгать из окон (ВИДЕО)

Работающие на мясокомбинате чуть не задохнулись.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ,, возле Роганского мясокомбината произошел пожар.
 
По свидетельствам очевидцев, "горел обувной цех возле мясокомбината, люди еле вышли из цеха, чуть не задохнулись.
 
Были мысли прыгать в окна, к счастью обошлось без этого.
 
Пожарные примчали очень быстро, но и минуты бы хватило что бы там прилечь, пришлось выходить с закрытыми глазами и задыхаясь едким дымом".
Тэги:  пожар, харьков
 
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