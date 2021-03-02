02.03.2021 17:51

Пожар: люди собирались прыгать из окон (ВИДЕО)

Работающие на мясокомбинате чуть не задохнулись.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ,, возле Роганского мясокомбината произошел пожар.

По свидетельствам очевидцев, "горел обувной цех возле мясокомбината, люди еле вышли из цеха, чуть не задохнулись.

Были мысли прыгать в окна, к счастью обошлось без этого.

Пожарные примчали очень быстро, но и минуты бы хватило что бы там прилечь, пришлось выходить с закрытыми глазами и задыхаясь едким дымом".