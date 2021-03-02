Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: легковушка догнала другую у пешеходного перехода (ВИДЕО)
02.03.2021  16:49   

ДТП: легковушка догнала другую у пешеходного перехода (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-кнал Веха, на Клочковской - ДТП.

Здесь, у поворота на Акварену, столкнулись две иномарки.

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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