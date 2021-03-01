Такси попало в ДТП на Салтовке (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 1 марта около 00:15 на пр. Юбилейный, 49/8.
Участниками ДТП стали автомобиль Daewoo Nexia и автомобиль Mitsubishi Lancer.
По предварительной информации в результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажирку из автомобиля Daewoo и пассажирка из автомобиля Mitsubishi.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Фото и видео происшествия разместили местные паблики.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
1 марта, в начале календарной весны, погоду в Харькове определяет антициклон с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
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