Главная Новости Криминал и происшествия Такси попало в ДТП на Салтовке (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)
01.03.2021  09:35   

Такси попало в ДТП на Салтовке (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 1 марта около 00:15 на пр. Юбилейный, 49/8.

Участниками ДТП стали автомобиль Daewoo Nexia и автомобиль Mitsubishi Lancer.

По предварительной информации в результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажирку из автомобиля Daewoo и пассажирка из автомобиля Mitsubishi.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Фото и видео происшествия разместили местные паблики.

Тэги:  дтп, харьков
 
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