Крепкое ДТП на Тюринской: ВИДЕО, ФОТО

Авария произошла около десяти часов вечера 28 февраля.
На улице Марьевской, 40 столкнулись Toyota Highlander и Chevrolet Lacetti.
По предварительной информации в результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажирку из автомобиля Toyota и водителя из автомобиля Chevrolet.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Фото и видео столкновения появилось в местных пабликах.
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