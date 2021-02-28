28.02.2021 09:11

Крепкое ДТП произошло на Белгородским шоссе возле «Домика лесника»

Об этом пишет телеграм-канал ХС | Харьков.

Сообщается, что 28 февраля на Белгородском шоссе возле «Домика лесника» произошло ДТП.

Со слово очевидцев, на Субару - пьяный водитель, в Ланосе пострадал спасатель ГСЧС. К счастью все живы.

В управлении патрульной полиции рассказали, что сегодня утром на перекрестке пр. Лозовеньковского и Белгородского шоссе (на мосту) произошло ДТП с травмированными.

Участниками ДТП стали автомобиль Daewoo и автомобиль Subaru.

По предварительной информации в результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Daewoo.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.