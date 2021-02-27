27.02.2021 19:19

Харьковские патрульные задержали "закладчика" синтетических наркотиков во время работы

27 февраля, около 16 часов, на улице Братской внимание полицейских привлек мужчина, который при появлении правоохранителей резко изменил направление движения.

Такое нетипичное поведение показалось патрульным странной, поэтому они обратились к гражданину для проверки. Мужчина заметно нервничал и явно не желал общаться с полицейскими. Впоследствии он сообщил, что с собой в кармане свертки, по его словам, с наркотическим веществом. Также мужчина сказал, что эти свертки он распространяет через так называемые "закладки".

На место вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре вещей у гражданина следователями было обнаружено и изъято 4 свертка с веществом синтетического происхождения. Также гражданин согласился указать 13 мест, где он уже разместил такие свертки ранее.

Все обстоятельства будут устанавливать следователи.