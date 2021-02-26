26.02.2021 13:15

Убил родных бабушку и дедушку и ограбил студента. Мужчина получил 15 лет заключения

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 29 апреля 2016 года около 13:00 часов, мужчина, находясь в квартире по месту жительства своих 80-летнего дедушку и 84 летней бабушки, в ходе ссоры взял нож из кухни и нанес им телесные повреждения последнее несовместимы с жизнью. Далее он взял с полки шкафа 1 тыс грн и забрал из бабушкиной сумки 30 грн. После этого он покинул место преступления.



Уже находясь у одной из улиц г. Харькова он подошел к студенту и приставил нож к его горлу, причинив ему рану на поверхности шеи. Потерпевший, понимая реальную угрозу своей жизни и здоровью отдал ему свой мобильный телефон стоимостью более 2 тыс грн. Далее, злоумышленник проследовал со студентом к банкомату, где тот снял денежные средства в сумме 80 грн и передал обидчику. После чего скрылся с места преступления.



В ходе судебного разбирательства данное уголовное производство объединено еще с двумя уголовными производствами по обвинению вышеупомянутого лица по факту совершения грабежа (ч.2 ст. 186 УК Украины), в ходе которого он открыто завладел мобильным телефоном и самовольного покинул место жительства с целью уклонения от административного надзора (ст. 395 УК Украины).



Приговором Коминтерновского районного суда г. Харькова от 23.02.2021 года мужчина признан виновным по п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 187, ч.2 ст. 186, ст. 395 УК Украины и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.