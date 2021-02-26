В сгоревшем доме нашли тело 92-летнего мужчины

Причина пожара устанавливается.
На пожар в частном доме села Дементиевка Дергачевского района спасателей вызвали 25 февраля в 22:20.
Горели дом и хозяйственная постройка на площади около 80 кв.м.
Во время тушения пожара пожарными было обнаружено тело хозяина дома 1928 года рождения.
В 23:45 пожар был локализован, а в 4:39 полностью ликвидирован.
Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.
День накопительства: будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
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