26.02.2021 11:57

В сгоревшем доме нашли тело 92-летнего мужчины

Причина пожара устанавливается.

На пожар в частном доме села Дементиевка Дергачевского района спасателей вызвали 25 февраля в 22:20.

Горели дом и хозяйственная постройка на площади около 80 кв.м.

Во время тушения пожара пожарными было обнаружено тело хозяина дома 1928 года рождения.



В 23:45 пожар был локализован, а в 4:39 полностью ликвидирован.

Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.