Главная Новости Криминал и происшествия В сгоревшем доме нашли тело 92-летнего мужчины
26.02.2021  11:57   

В сгоревшем доме нашли тело 92-летнего мужчины

Причина пожара устанавливается.

На пожар в частном доме села Дементиевка Дергачевского района спасателей вызвали 25 февраля в 22:20.

Горели дом и хозяйственная постройка на площади около 80 кв.м.

Во время тушения пожара пожарными было обнаружено тело хозяина дома 1928 года рождения.

В 23:45 пожар был локализован, а в 4:39 полностью ликвидирован.

Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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