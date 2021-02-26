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26.02.2021  10:33   

Пожар на складах Большой Панасовской тушили 13 часов (ФОТО)

Cпасатели ликвидировали пожар на складе с синтетической и пластиковой продукцией в Холодногорском районе Харькова

26 февраля в 17:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в складском здании по адресу: ул. Большая Панасовская, 106. Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючей продукции складов.



Приняв во внимание большие масштабы пожара, к месту вызова было направлено сразу 9 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах, 1 автолестница и дополнительно 2 автомобиля специального назначения.

На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 700 кв.м. Горело складское помещение с синтетической и пластиковой продукцией.



На тушение огня спасатели подали 8 пожарных стволов и в 17:49 локализовали его.

Лишь в 6:00 на следующий день, приложив много усилий, пожарным удалось окончательно ликвидировать этот пожар.



К счастью пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.

А так выглядят склады после пожара.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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