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24.02.2021  15:47   

ДТП: Чисто немецкий автопоцелуй (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Клочковской - авария. В пробке столкнулись две немецкие машины. Volkswagen догнал Mercedes-Benz G-Класса.

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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