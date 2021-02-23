23.02.2021 16:48

Фиаско аферы на два миллиона: Харьковские гангстеры взяты спецслужбами (ФОТО)

В Харькове полиция завершила расследование в отношении группы лиц, которые требовали у пластического хирурга 100 тысяч долларов США

Как сообщает ГУ Нацполиции, преступники вымогали деньги, угрожая нанести вред ребенку потерпевшего.

Сейчас все они находятся под стражей.

Во время досудебного расследования оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области, следователи областной полиции совместно с прокуратурой области и СБУ установили, что в состав группы входило четверо человек, двое – выходцы из кавказского региона. Все они жители Харькова в возрасте от 27-ми до 48-ми лет. Организовал группировки 29-летний мужчина, его «помощником» была сожительница.

На протяжении длительного времени злоумышленники звонили с угрозами потерпевшему – пластическому хирургу - и требовали у него 100 тысяч долларов США. Мужчина не обращал внимания на их угрозы, пока они не напомнили ему о детали разбойного нападения на него и в случае неуплаты средств угрожали нанести вред ребенку потерпевшего.

Собрав достаточно доказательств их причастности к вымогательству средств, правоохранители провели мероприятия для их задержания. 29 августа задержали организатора и его сожительницу сразу после получения ими части средств – 35 тысяч долларов США, а по месту проживания еще двух участников группировки.

Полицейские завершили досудебное расследование в уголовном производстве и направили обвинительный акт в отношении четырех лиц в суд. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Сейчас все участники группировки находятся под стражей.

За вымогательства обвиняемым может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.