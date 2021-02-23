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23.02.2021  14:50   

ДТП с вылетом: на обочине перевернулся автомобиль (ВИДЕО)


ДТП с вылетом: на обочине перевернулся автомобиль (ВИДЕО)

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, появилось    еще одно видео ДТП с перевертышем на трассе Харьков-Чугуев

Очевидцы говорят, что фура ударила микроавтобусу под зад и он слетел с трассы.

Информации о пострадавших пока нет.

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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