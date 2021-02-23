23.02.2021 14:50

ДТП с вылетом: на обочине перевернулся автомобиль (ВИДЕО)



ДТП с вылетом: на обочине перевернулся автомобиль (ВИДЕО)



Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, появилось еще одно видео ДТП с перевертышем на трассе Харьков-Чугуев

Очевидцы говорят, что фура ударила микроавтобусу под зад и он слетел с трассы.

Информации о пострадавших пока нет.