23.02.2021 13:32

ДТП: Под станами монастыря столкнулись две иномарки

Сегодня на перекрестке ул.Клочковской и Соборного спуск. произошло ДТП без травмированных.

Участниками столкновения стали автомобиль Mitsubishi и автомобиль Hyundai.



В результате ДТП никто не пострадал.



Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления Патрульной полиции в Харьковской области.