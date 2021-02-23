ДТП: Под станами монастыря столкнулись две иномарки

Сегодня на перекрестке ул.Клочковской и Соборного спуск. произошло ДТП без травмированных.
Участниками столкновения стали автомобиль Mitsubishi и автомобиль Hyundai.
В результате ДТП никто не пострадал.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления Патрульной полиции в Харьковской области.
В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах.
В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
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