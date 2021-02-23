Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Под станами монастыря столкнулись две иномарки
23.02.2021  13:32   

ДТП: Под станами монастыря столкнулись две иномарки

Сегодня на перекрестке ул.Клочковской и Соборного спуск. произошло ДТП без травмированных.

Участниками столкновения стали автомобиль Mitsubishi и автомобиль Hyundai.

В результате ДТП никто не пострадал.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления Патрульной полиции в Харьковской области.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.02 Криминал и происшествия ДТП: На пешеходном переходе сбита женщина (ФОТО) 21.02 Криминал и происшествия ДТП: Два авто разбились на пешеходном переходе (ФОТО, Обновлено) 21.02 Криминал и происшествия ДТП: Экстремальный спуск с вылетом в дом (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 