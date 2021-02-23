На границе задержали кальян с российским акцизом (ВИДЕО, ФОТО)

Во время ночного патрулирования пограничники Харьковского отряда задержали у границы с РФ автомобиль с товаром и четырех нарушителей.
Во время патрулирования военнослужащие Госпогранслужбы заметили признаки пребывания вблизи границы неизвестных лиц.
В результате поисковых мероприятий, в районе населенного пункта Меловое, группа реагирования обнаружила автомобиль «УАЗ» и четырех граждан Украины.
Транспортное средство было упаковано ящиками, в которых военнослужащие насчитали почти 1200 банок со смесью для курения кальяна с российскими акцизными марками.
Предварительная сумма обнаруженного товара составила более 440 000 гривен.
Жители приграничья сообщили, что партию этого товара из России в Украину они незаконно переместили за денежное вознаграждение.
Сейчас за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.
В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах.
В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
влажность:
давление:
ветер: