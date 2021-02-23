23.02.2021 09:20

На границе задержали кальян с российским акцизом (ВИДЕО, ФОТО)

Во время ночного патрулирования пограничники Харьковского отряда задержали у границы с РФ автомобиль с товаром и четырех нарушителей.

Во время патрулирования военнослужащие Госпогранслужбы заметили признаки пребывания вблизи границы неизвестных лиц.

В результате поисковых мероприятий, в районе населенного пункта Меловое, группа реагирования обнаружила автомобиль «УАЗ» и четырех граждан Украины.

Транспортное средство было упаковано ящиками, в которых военнослужащие насчитали почти 1200 банок со смесью для курения кальяна с российскими акцизными марками.

Предварительная сумма обнаруженного товара составила более 440 000 гривен.



Жители приграничья сообщили, что партию этого товара из России в Украину они незаконно переместили за денежное вознаграждение.





Сейчас за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.