Главная Новости Криминал и происшествия На границе задержали кальян с российским акцизом (ВИДЕО, ФОТО)
23.02.2021  09:20   

На границе задержали кальян с российским акцизом (ВИДЕО, ФОТО)

Во время ночного патрулирования пограничники Харьковского отряда задержали у границы с РФ автомобиль с товаром и четырех нарушителей.

Во время патрулирования военнослужащие Госпогранслужбы заметили признаки пребывания вблизи границы неизвестных лиц.

В результате поисковых мероприятий, в районе населенного пункта Меловое, группа реагирования обнаружила автомобиль «УАЗ» и четырех граждан Украины.

Транспортное средство было упаковано ящиками, в которых военнослужащие насчитали почти 1200 банок со смесью для курения кальяна с российскими акцизными марками.

Предварительная сумма обнаруженного товара составила более 440 000 гривен.

Жители приграничья сообщили, что партию этого товара из России в Украину они незаконно переместили за денежное вознаграждение.



Сейчас за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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