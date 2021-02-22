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22.02.2021  19:45   

ДТП: На пешеходном переходе сбита женщина (ФОТО)

Об аварии на Салтовке сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Салтовке - ДТП.
 
На Тракторостроителей, 85, бус сбил женщину на пешеходном переходе.
 
Жива но явно с тяжёлыми травмами.
 
Копы и скорая на месте.
Тэги:  дтп, авария, харков, сбит пешеход, переход
 
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