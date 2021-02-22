Главная Новости Криминал и происшествия На Основе огнеборцы ликвидировали пожар на транспортном предприятии
22.02.2021  14:44   

На Основе огнеборцы ликвидировали пожар на транспортном предприятии

Сообщение о пожаре на территории Харьковского завода транспортного оборудования, расположенного по  ул. Достоевского, 3 поступило ночью 22 февраля

По прибытию на место происшествия было установлено, что горят опилки и мусор в металлическом ангаре на общей площади около 70 м.кв.



Пожарные оперативно локализовали пожар, а в 6:37 ликвидировали полностью.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, основа, хзто
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.02 Криминал и происшествия Ночной пожар: сгоревший сарай чуть не погубил хату (ФОТО) 19.02 Криминал и происшествия В пгт Буды на пепелище частного дома обнаружен труп мужчины 19.02 Криминал и происшествия Успел выкатить из гаража. На Лысой горе сгорел Chevrolet Aveo (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 