22.02.2021 14:44

На Основе огнеборцы ликвидировали пожар на транспортном предприятии

Сообщение о пожаре на территории Харьковского завода транспортного оборудования, расположенного по ул. Достоевского, 3 поступило ночью 22 февраля



По прибытию на место происшествия было установлено, что горят опилки и мусор в металлическом ангаре на общей площади около 70 м.кв.





Пожарные оперативно локализовали пожар, а в 6:37 ликвидировали полностью.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.