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20.02.2021  10:32   

Ночной экшн на дороге: драка водителя с копами (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, полицейские ночью остановили водителя по подозрению, что он пьян.

Общение превратилось в конфликт с применением баллончника.

 

Тэги:  конфликт, драка, харьков
 
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