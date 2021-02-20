Ночной экшн на дороге: драка водителя с копами (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, полицейские ночью остановили водителя по подозрению, что он пьян.
Общение превратилось в конфликт с применением баллончника.
Можно посвятить день трудовым подвигам и карьере: самое время разгрести рабочие завалы. В плане любви день хорош для глубоких отношений, а не для мимолетных знакомств.
Холода отступают, синоптики даже обещают небольшую оттепель и дождь.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
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