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17.02.2021  15:41   

Прокурорская проверка нагрянула в тюрьму (ФОТО)

Холодногорскую колонию осмотрел чиновник прокуратуры.

Как информирует Служба исполнения наказаний «Холодногорскую исправительную колонию (№18)» с ознакомительным визитом посетил заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах, других мер принудительного характера в местах несвободы, а также пробации Харьковской областной прокуратуры Сергей Нечепоренко.
 
 В сопровождении руководства учреждения и прокурора Новобаварского отдела Харьковской местной прокуратуры № 2 Александра Беляева, он совершил обход территории учреждения:
 
виддилення социально-психологической службы;
 
банно-прачечный комплекс;
 
столовую для осужденных;
 
медицинскую часть;
 участок  следственного изолятора и усиленного контроля;
 
предприятие колонии, ее периметр;
 
 участок питомника служебных собак.
 
Во время обхода гости пообщались с осужденными, которые находились на объектах посещения, после чего был проведен прием  осужденных по личным вопросам. 
 
Жалоб и заявлений от осужденных не поступало.
 
 
 
 
Тэги:  проверка, тюрьма, харьков
 
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