17.02.2021 15:41

Прокурорская проверка нагрянула в тюрьму (ФОТО)

Холодногорскую колонию осмотрел чиновник прокуратуры.

Как информирует Служба исполнения наказаний «Холодногорскую исправительную колонию (№18)» с ознакомительным визитом посетил заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах, других мер принудительного характера в местах несвободы, а также пробации Харьковской областной прокуратуры Сергей Нечепоренко.

В сопровождении руководства учреждения и прокурора Новобаварского отдела Харьковской местной прокуратуры № 2 Александра Беляева, он совершил обход территории учреждения:

виддилення социально-психологической службы;

банно-прачечный комплекс;

столовую для осужденных;

медицинскую часть;

участок следственного изолятора и усиленного контроля;

предприятие колонии, ее периметр;

участок питомника служебных собак.

Во время обхода гости пообщались с осужденными, которые находились на объектах посещения, после чего был проведен прием осужденных по личным вопросам.

Жалоб и заявлений от осужденных не поступало.