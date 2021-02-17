17.02.2021 15:41
Прокурорская проверка нагрянула в тюрьму (ФОТО)
Холодногорскую колонию осмотрел чиновник прокуратуры.
Как информирует
Служба исполнения наказаний «Холодногорскую исправительную колонию (№18)» с ознакомительным визитом посетил заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах, других мер принудительного характера в местах несвободы, а также пробации Харьковской областной прокуратуры Сергей Нечепоренко.
В сопровождении руководства учреждения и прокурора Новобаварского отдела Харьковской местной прокуратуры № 2 Александра Беляева, он совершил обход территории учреждения:
виддилення социально-психологической службы;
банно-прачечный комплекс;
столовую для осужденных;
медицинскую часть;
участок следственного изолятора и усиленного контроля;
предприятие колонии, ее периметр;
участок питомника служебных собак.
Во время обхода гости пообщались с осужденными, которые находились на объектах посещения, после чего был проведен прием осужденных по личным вопросам.
Жалоб и заявлений от осужденных не поступало.