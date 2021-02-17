Главная Новости Криминал и происшествия Срезал 50 метров кабеля и обмотался им. На ХТЗ патрульные задержали необычного воришку
17.02.2021  14:10   

Срезал 50 метров кабеля и обмотался им. На ХТЗ патрульные задержали необычного воришку

За минувшие сутки Харьковские патрульные обнаружили 3 человек, вероятно, причастных к кражам.

 
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
 
Так, 16 февраля, во время патрулирования Индустриального района, полицейские обнаружили мужчину, который, предварительно, совершил кражу телефонного кабеля общей длиной более 50 метров. Мужчина сообщил патрульным, что кабель он срезал на улице 12 Апреля, неподалеку железнодорожных путей.
 
 
Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.
 
В патрульной полиции попросили харьковчан, которые стали свидетелями правонарушения или преступления или пострадавших от действий злоумышленников, обязательно сообщите об этом на линию 102.
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  воровство, кабель, полиция
 
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