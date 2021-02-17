Срезал 50 метров кабеля и обмотался им. На ХТЗ патрульные задержали необычного воришку

За минувшие сутки Харьковские патрульные обнаружили 3 человек, вероятно, причастных к кражам.
Сегодня будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: невинный флирт способен перерасти в глубокое чувство.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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