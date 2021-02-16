Главная Новости Криминал и происшествия У любителя "травки" дома обнаружили арсенал боеприпасов и оружие (ФОТО)
16.02.2021  15:50   

У любителя "травки" дома обнаружили арсенал боеприпасов и оружие (ФОТО)

По месту жительства 37-летнего злоумышленника изъято более 236 пакетиков с веществом, похожим на каннабис, пистолет системы «ТТ», патроны различного калибра, штык-нож и металлоискатель.

 
Правоохранителям поступила информация о том, что житель города Дергачи по месту жительства хранит и употребляет каннабис. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
 
По данному факту следователями было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.
 
 
13 февраля на основании постановления следственного судьи Дергачевского районного суда работники полиции провели санкционированный обыск по месту жительства 37-летнего мужчины. Полицейские обнаружили 236 пакетиков с веществом, похожим на каннабис, расфасованных по 1 грамму, пистолет системы «ТТ», патроны, штык-нож и металлоискатель.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
 
Следователи проводят мероприятия по установлению источников получения наркотиков и оружия и цели их хранения. Досудебное расследование продолжается.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, оружие, каннабис, дергачи
 
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