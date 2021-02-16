16.02.2021 15:50

У любителя "травки" дома обнаружили арсенал боеприпасов и оружие (ФОТО)

По месту жительства 37-летнего злоумышленника изъято более 236 пакетиков с веществом, похожим на каннабис, пистолет системы «ТТ», патроны различного калибра, штык-нож и металлоискатель.

Правоохранителям поступила информация о том, что житель города Дергачи по месту жительства хранит и употребляет каннабис. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

По данному факту следователями было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля на основании постановления следственного судьи Дергачевского районного суда работники полиции провели санкционированный обыск по месту жительства 37-летнего мужчины. Полицейские обнаружили 236 пакетиков с веществом, похожим на каннабис, расфасованных по 1 грамму, пистолет системы «ТТ», патроны, штык-нож и металлоискатель.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователи проводят мероприятия по установлению источников получения наркотиков и оружия и цели их хранения. Досудебное расследование продолжается.