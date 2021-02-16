16.02.2021 10:49

В Харькове "заминировали" два админздания на улице Шевченко

Харьковские правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких зданий в Киевском районе

В Харькове полиция и пиротехники ищут взрывчатку в административных зданиях сервисного центра МВД.

Правоохранители рассказали, что 16 февраля в 09:53 по спецлинию «102» поступило сообщение о том, что в двух админзданиях по улице Шевченко заложена взрывчатка.

По адресам выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители эвакуировали персонал и проводят осмотр мест происшествий.