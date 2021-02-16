Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове "заминировали" два админздания на улице Шевченко
16.02.2021  10:49   

В Харькове "заминировали" два админздания на улице Шевченко

Харьковские правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких зданий в Киевском районе

 
В Харькове полиция и пиротехники ищут взрывчатку в административных зданиях сервисного центра МВД.
 
Правоохранители рассказали, что 16 февраля в 09:53 по спецлинию «102» поступило сообщение о том, что в двух админзданиях по улице Шевченко заложена взрывчатка.
 
По адресам выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
 
Правоохранители эвакуировали персонал и проводят осмотр мест происшествий.
 
Тэги:  минирование, мвд, харьков, сервисные центры
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.02 Криминал и происшествия Полицейские проверили информацию о минировании нескольких объектов в Харькове. Взрывчатые вещества не обнаружены 04.02 Криминал и происшествия Здание райсуда, где продлевали меру пресечения "смотрящему" за Харьковщиной, дважды "минировали" 27.01 Криминал и происшествия Минирование: в здании бомб не обнаружено - ГУНП
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 