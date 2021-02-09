09.02.2021 13:05

В Новобаварском районе спасатели ГСЧС более двух часов боролись с огнем в одном из производственных цехов

Информаци. о пожаре в одном из производственных цехов на линию "101" поступила 8 февраля в 12:22. Сообщалось, что пожар возник в Харькове на территории промышленного предприятия по улице Исполкомовская, 34

По прибытию четырех подразделений ГСЧС выяснилось, что в складском помещении (мастерская производственно механическая) горела производственная линия на площади 30 м2. и утеплитель крыши на площади 260 м2.

Чере час после вызова возгорание удалось локализовать, а в 15:09 пожар полностью ликвидировать.

Причина пожара выясняется.