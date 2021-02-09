Главная Новости Криминал и происшествия В Новобаварском районе спасатели ГСЧС более двух часов боролись с огнем в одном из производственных цехов
09.02.2021  13:05   

В Новобаварском районе спасатели ГСЧС более двух часов боролись с огнем в одном из производственных цехов

 
Информаци. о пожаре в одном из производственных цехов на линию "101" поступила 8 февраля в 12:22. Сообщалось, что пожар возник в Харькове на территории промышленного предприятия по улице Исполкомовская, 34
 
По прибытию четырех подразделений ГСЧС выяснилось, что в складском помещении (мастерская производственно механическая) горела производственная линия на площади 30 м2. и утеплитель крыши на площади 260 м2.
 
 
Чере час после вызова возгорание удалось локализовать, а в 15:09 пожар полностью ликвидировать.
 
Причина пожара выясняется.
 
Напомним, что 6 декабря произошел пожар в производственно-хозяйственной двухэтажном здании, где находилось несколько частных предприятий, в основном - текстильных. 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, производство
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.02 Власть Игорь Терехов о ликвидации последствий пожара на Гагарина: Своих не бросаем 09.02 Власть Пожар на Гагарина: какую помощь город окажет жильцам пострадавших квартир 09.02 Криминал и происшествия Игорь Терехов выехал на место пожара на проспекте Гагарина (ВИДЕО, ФОТО)  
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 